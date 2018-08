Minister Weyts lanceert huisdierstickers 14 augustus 2018

02u45 0 Dilbeek Aan het gemeentehuis van Dilbeek zijn gisterenvoormiddag de eerste huisdierstickers uitgedeeld. Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) deelde ze uit aan de inwoners.

In mei kondigde minister Weyts de uniforme huisdierstickers aan. Zo'n sticker maakt in een oogopslag duidelijk welke dieren zich in een woning bevinden, zodat de hulpdiensten in geval van nood ook huisdieren kunnen redden. Alle Vlaamse gemeenten en steden konden zich gratis inschrijven. "In totaal lieten we 400.000 stickers maken", zegt Weyts. "Die worden verdeeld over alle Vlaamse gemeenten. Inwoners kunnen dan bij hun gemeentebestuur de sticker verkrijgen. Het is volledig gratis, de Vlaamse overheid neemt de drukkosten op zich." Verschillende gemeenten maakten, in samenspraak met de lokale brandweerzone, al gebruik van een huisdiersticker. De Vlaamse overheid wil nu eenzelfde sticker over heel Vlaanderen. "De actie brengt duidelijk veel teweeg", stelt Weyts.





"Vele gemeenten keken op tegen de kosten, maar als gemeentebestuur moet je de sticker nu alleen verspreiden. Het is een belangrijk hulpmiddel tijdens een interventie en je maakt het de brandweer veel gemakkelijker om snel en efficiënt te opereren."





(MEN)





