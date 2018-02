Minister Schauvliege vernietigt verlegging voetwegen 16 februari 2018

02u25 0

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) heeft de beslissing om voetwegen 99 en 102 aan het Ketelheide bos te afschaffen en verleggen tenietgedaan. Sinds 2007 vragen enkele buurtbewoners om voetweg 99 te verleggen en voetweg 102 af te schaffen. In de plaats komt er een investering van 30.000 euro om wandelaars via het Ketelheidebos om te leiden. De Dilbeekse gemeenteraad keurde vorig jaar het punt goed om de voetwegen te wijzigen, ook de provincieraad stemde toe. Maar verschillende organisaties, zoals Trage Wegen Dilbeek, dienden bezwaarschriften in bij Vlaams minister Schauvliege. Via een ministerieel besluit vernietigt minister Schauvliege nu de eerdere beslissing van de provincie. Hierdoor staat het dossier - na meer dan tien jaar gekibbel - terug bij af. (MEN)