Minder trucks, minder zwerfvuil

Ook langs de Dansaertlaan zijn vrachtwagens niet langer welkom. Ze voeren enerzijds de parkeerdruk op, en vormen een 'muur' voor wie ongestoord wil sluikstorten - hier overigens te zien aan de witte zakken in de berm. Dilbeek Na de Kattebroekstraat komt er nu ook een parkeerverbod voor vrachtwagens langs de Ninoofsesteenweg en de Dansaertlaan. Dat moet een einde maken aan de hoge parkeerdruk, maar ook aan het sluikstortprobleem. Lokale transportbedrijven begrijpen die beslissing, maar vragen wel alternatieven.

In juli van vorig jaar werd een eerste parkeerverbod voor zwaar vervoer ingevoerd in de Kattebroekstraat, na klachten van buurtbewoners. De omgeving van het op- en afrittencomplex bleek bij wijlen dan ook langdurig gebruikt te worden door truckers als parkeersite. En een half jaar later blijkt dat de maatregel effect gehad heeft. "Buren hebben geen klachten meer over geparkeerde vrachtwagens", zegt mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur (N-VA). "In het begin waren er nog wat problemen door de plaatsing van verkeerde borden, maar dat werd snel opgelost."





Jan Van den Bosch, zaakvoerder van Benelux Trans, kan zich vinden in de maatregel van de gemeente.

Muur van trucks

Het gemeentebestuur breidt het parkeerverbod nu uit. Vrachtwagens zijn voortaan niet langer welkom langs de Ninoofsesteenweg (tussen Verheydenstraat en Spanjebergstraat) en langs de Dansaertlaan. "We stellen vast dat de parkeerdruk op die plaatsen sterk is toegenomen", legt Quaghebeur uit. "Mogelijk is dat een gevolg van het verbod in de Kattebroekstraat. Maar langs de Ninoofsesteenweg moeten de parkeerstroken vrijgehouden worden voor auto's. Zo hebben bezoekers die hun wagen langere tijd willen achterlaten, een alternatief voor de blauwe zone in het centrum." En het parkeerverbod moet ook nog een ander effect teweegbrengen: minder sluikstorten. Aan de Dansaertlaan waren er wat dat betreft heel wat problemen in de jongste maanden. Het is dan ook gemakkelijker om achter een 'muur van vrachtwagens' afval weg te gooien. Overigens zullen in de Kattebroekstraat binnenkort mobiele camera's ingezet worden om sluikstorters op heterdaad te kunnen betrappen.





Het parkeerverbod wordt eenzijdig ingevoerd, zonder overleg met de transportbedrijven uit de buurt. "Omdat het vooral gaat om vrachtwagens die niets te maken hebben met Dilbeekse bedrijven", verklaart Quaghebeur. "We zullen wel bekijken of er een optie is om vrachtwagens op minder storende locaties te laten parkeren." De transportbedrijven zelf tonen daar intussen begrip voor. "Het wildparkeren van vrachtwagens is inderdaad een groot probleem", zegt Jan Van den Bosch, zaakvoerder van Benelux Trans. "Niet alleen in Dilbeek, maar in de hele regio. Vooral buitenlanders laten hun vrachtwagen achter langs de openbare weg. Het is dus een goede zaak dat het gemeentebestuur actie onderneemt."





Plaats zoeken

Van den Bosch hoopt wel dat er structurele maatregelen komen in de vorm van veilige parkeerterreinen. "Onze chauffeurs kunnen hun vrachtwagen achterlaten op het bedrijfsterrein", klinkt het. "Maar we stellen vast dat ook andere truckers dat doen, net omdat ze nergens plaats vinden. Er is een enorme vraag naar vrachtwagens, maar je moet die dus ook ergens kwijt kunnen. Nu, wij hebben een goed contact met het gemeentebestuur en we willen gerust mee zoeken naar oplossingen."