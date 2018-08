Michel en Michèle zijn gouden stel 31 augustus 2018

02u27 0

Michel Dandoy (74) en Michèle Delbono (71) uit de Bodegemstraat hebben hun 50 jaar huwelijk gevierd. 'Les Mich' leerden elkaar kennen in de kring van Protestantse studenten in Brussel. Michel werkte als tolk, werd directeur van het Sociaal Centrum van Brussel en raadgever van minister Monfils. Ze woonden met de familie zes jaar in Parijs waar Michel werkte voor de Internationale vereniging van Franstalige landen en hij was woordvoerder voor de Protestantse kerk in België. Michèle was kinesiste en werkte in Sint Anneke in Anderlecht. Michel was sportief en speelde voetbal bij Union Sint Gilles, deed atletiek, speelde tafeltennis en schermde. Michèle speelt piano, onderhoudt de tuin en houdt van cultuur en lezen. Michel organiseert activiteiten voor de Franstaligen in Dilbeek. Hij was provincieraadslid en is nu gemeenteraadslid in Dilbeek.





(SMH)