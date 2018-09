Met 2,72 promille door het rode licht 06 september 2018

02u41 0 Dilbeek Nicholas D. werd betrapt door de Dilbeekse politie toen hij op 30 oktober vorig jaar door het rode licht reed op de Ninoofsesteenweg in Dilbeek.

De inspecteurs zetten hem meteen aan de kant en lieten hem blazen. Hij bleek niet dronken, maar had wel 2,27 promille alcohol in het bloed. "Hij kan er goed tegen want hij is een sportman", vertelde zijn advocaat in de politierechterbank. In het verleden was hij al twee keer veroordeeld. Een keer pleegde hij vluchtmisdrijf en een andere keer zat hij met een glas te veel op achter het stuur. Politierechter Johan Van Laethem was dan ook niet mals. "U hebt zich letterlijk volgegoten met alcohol", merkte de rechter op. "Dat u er nauwelijks dronken uitzag is niet iets om fier op te zijn." D. zelf betuigde wel zijn spijt. De rechter gaf hem een boete van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 45 dagen dat hij bovendien mag afleggen tijdens weekends en feestdagen.





(BKH)