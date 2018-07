Mediagenix opent Amerikaanse vestiging 17 juli 2018

02u43 0

Mediagenix, een softwarebedrijf uit Groot-Bijgaarden, trekt naar de Verenigde Staten. De onderneming is momenteel bezig met de opstart van een eigen Amerikaanse vestiging in Fort Lauderdale. Na Europa en Azië is Amerika nu dus aan de beurt. In 2016 won Mediagenix de 'Leeuw van de Export' en 'Beloftevolle Onderneming van het Jaar'. In enkele jaren tijd is het bedrijf uitgegroeid tot Europese marktleider en helpt het naast de omroepen VTM en VRT ook grote internationale spelers als BBC, Disney, ViaCom bij het beheer van hun programmatie. In totaal werken er 170 mensen voor het bedrijf. (MEN)