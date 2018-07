Maurits en Monique vieren gouden bruiloft 04 juli 2018

Maurits Vekeman (75) en Monique Merckx (71) uit de Poverstraat 28 in Itterbeek hebben hun gouden huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen tijdens een Operbyerfeest. Monique was administratief medewerkster bij de firma Marcel Mourreau. Ze werkte tot zoon Eric werd geboren. Maurits startte zijn loopbaan bij Asar in Anderlecht, waar het tijdschrift 'Het Rijk der Vrouw' werd gedrukt. Hij eindigde zijn carrière bij het MPI Levenslust in Lennik-Anderlecht. Maurits was tuinier van het mooie park. De grootse hobby van Monique was de opvoeding van de kinderen Eric en Els en de opvang van de kleinkinderen Robin, Jarne, Laura en Wout. Beiden zijn actief in het verenigingsleven. Maurits is bestuurslid van de fanfare Sint-Pieter uit Pede. Samen volgen ze de activiteiten van OKRA, waar Maurits sportverantwoordelijke is.





