Masterplan vertraagd 06 maart 2018

Fase twee van de herinrichting van het centrum zal pas op 9 april starten. Volgens de eerste planning zou de tweede fase op 5 maart aanvatten in de Kasteelstraat, maar de vrieskou van de afgelopen weken gooide roet in het eten. Door de vorst kon er amper doorgewerkt worden op de werf in de Spanjebergstraat. Het gemeentebestuur heeft, in samenspraak met de aannemer, beslist om de werken in de tweede week van de paasvakantie te laten starten. Normaal zouden de werken een week vroeger kunnen starten, maar dan is er een week verplicht bouwverlof. (MEN)