Masterplan gaat nieuwe fase in 31 mei 2018

Vandaag starten de werken aan het gedeelte van de Kasteelstraat tussen de Verheydenstraat en de parking aan de Spanjebergstraat, ter hoogte van de scholen Sint-Alena en Jongslag. De werken kaderen in de herinrichting van de dorpskern. De rest van de Spanjebergstraat, die in een eerste fase werd heringericht, wordt dan opnieuw opengesteld voor verkeer, zodat de scholen weer bereikbaar worden via de Ninoofsesteenweg. Ook de parking achter de kerk blijft bereikbaar via de Verheydenstraat, waar nog steeds verkeer in twee richtingen zal toegelaten zijn. De werken aan het andere deel van de Kasteelstraat, tussen de Kasteelhoeve en de Verheydenstraat, gaan intussen ook verder. (MEN)