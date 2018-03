Marc De Meulemeester overleden OUD-SCHEPEN (57) BEZWIJKT ONVERWACHT AAN LONGINFECTIE MICHIEL ELINCKX

22 maart 2018

02u48 0 Dilbeek Marc De Meulemeester, oud-schepen en in deze legislatuur nog gemeenteraadslid voor Open Vld, is gisteravond overleden aan de gevolgen van een longinfectie. Hij was pas 57 jaar. "Marc had nog zo'n zin om zich in de verkiezingsstrijd te gooien...", reageert een aangeslagen partijgenoot Stefaan Platteau.

De voormalige schepen werd vorige week opgenomen in het UZ Brussel met een longinfectie. Naar verluidt ging het om een dubbele longontsteking en ging zijn toestand er dag na dag op achteruit. De artsen besloten maandag om De Meulemeester te opereren, maar alle hulp kwam te laat. Gisteravond overleed hij omstreeks 18 uur.





Marc De Meulemeester was in Dilbeek erg gekend. Hij begon zijn politieke carrière al in 1986, onder de vleugels van ere-burgemeester Stefaan Platteau. "Ik was zijn politieke vader", reageert die aangeslagen. "Dat heeft hij toch altijd gezegd. Marc was ook erg gekend als verzekeringsmakelaar. Voor Open Vld was hij heel belangrijk. Hij bracht verfrissende ideeën naar voren."





21 jaar lang schepen

Dat resulteerde ook in een mooie politieke carrière. De Meulemeester was 21 jaar lang schepen, met bevoegdheden zoals Middenstand, Ruimtelijke Ordening en Sport. Toen Open Vld bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen naar de oppositiebanken verwezen werd, bleef hij gemeenteraadslid. En ook in oktober zou hij een plaats op de blauwe kieslijst krijgen. "Hij zou één van onze grote troeven zijn", aldus Platteau. "Marc had echt nog zin om zich in de verkiezingsstrijd te gooien... Ik zal me hem vooral herinneren als een joviale man. Een gekende Dilbekenaar, maar bovenal een vriend van het volk. We gaan hem erg missen."





Succesvol volksmens

"Marc was een bon-vivant", reageert een eveneens zwaar aangeslagen Jef Valkeniers, zelf ook een icoon van de Dilbeekse liberalen. "Beter kan ik hem niet omschrijven. Samen met vrienden genoot hij graag van de dingen des levens. Op politiek vlak was hij bewonderenswaardig. Hij heeft zich opgewerkt tot één van de sterke mannen van onze partij. Daarnaast was hij ook een succesvol zakenman, die zijn eigen verzekeringskantoor uitbouwde. Maar ondanks al die successen is hij altijd een volksmens gebleven. Hij amuseerde zich, genoot van het leven. Het is dan ook onbegrijpelijk dat hij op zijn 57ste al moet gaan... Twee dagen voor zijn overlijden heb ik hem nog gesproken. Hij klonk strijdvaardig... Marc had nog grote toekomstplannen. Ik zal hem missen als kameraad, maar ook als politicus. Onze partij - en heel Dilbeek - treurt om zijn dood."