Man wil niet blazen: drie maanden rijverbod 01 februari 2018

Dilbeek G.H. weigerde mee te werken tijdens een alcoholcontrole en dat heeft hem nu een rijverbod van drie maanden gekost.

De man werd in mei van vorig jaar op een parking in Itterbeek aan een controle onderworpen. Althans, dat was de bedoeling. "Mijn cliënt dacht dat hij mocht weigeren omdat hij zich op een private parking bevond", aldus zijn advocate. "Uiteindelijk bleek het geen private parking te zijn, maar anderzijds had hij ook niet gedronken. Hij was op de terugweg na een etentje met zijn partner. We hebben zelfs een verklaring van de ober die hen bediende, om aan te tonen dat hij niet gedronken had."





De man had echter al zes veroordelingen achter zijn naam staan en politierechter Dina Van Laethem hechtte dan ook weinig waarde aan het verhaal. Naast het stevige rijverbod kreeg de man ook een boete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel. (BKH)