Man weigert controle na joint 30 augustus 2018

E. werd op 27 oktober vorig jaar uit het verkeer geplukt door de politie in Groot-Bijgaarden. De inspecteurs vermoedden dat de bestuurder drugs gebruikt had en wilden hem een speekseltest opleggen. Dat weigerde hij en ook een bloedonderzoek wilde hij niet afleggen. Hij moest zich verantwoorden voor de politierechter in Halle. "Hij had de dag voordien een joint gerookt", vertelde zijn advocaat in de rechtbank. "En daarom wilde hij geen controle ondergaan." De man kon wel al twee bloedanalyses voorleggen waaruit bleek dat hij geen drugs meer gebruikt. Omdat die analyses ook veel geld kostten besloot de rechter een groot deel van de boete met uitstel uit te spreken. Hij kreeg een boete van 1.600 euro, waarvan 1.200 euro met uitstel. Hij moet ook zijn rijbewijs 45 dagen inleveren.





(BKH)