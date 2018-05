Man liegt voor nieuw rijbewijs 01 juni 2018

Een 37-jarige man uit Dibeek is veroordeeld tot 2 maanden cel voor valsheid in geschrifte. De man was in 2016 na 32 veroordelingen zijn rijbwijs tot 15 juni van dit jaar kwijt. Toch kon hij niet zonder zijn wagen. Daarom ging hij eind 2016 naar het gemeentehuis en vroeg hij een nieuw rijbewijs aan. Ook tekende hij een document dat zijn recht op sturen niet vervallen was. De griffie ontkrachtte dit en de man werd prompt vervolgd. "Sorry, ik dacht slimmer te zijn dan justitie. Niet dus", stamelde hij. (WHW)