Man betaalde boetes niet: zware veroordeling dreigt 03 mei 2018

02u29 0 Dilbeek P., een vaste klant van de politierechtbank met veertig veroordelingen op zijn naam, mocht het nog maar eens komen uitleggen.

Deze keer nadat hij in oktober van vorig jaar twee keer op één dag geflitst werd op de Ninoofsesteenweg (N8) in Dilbeek. De eerste keer reed hij 79 km/uur in een zone 70, de twee keer 65 km/uur in het deel van de steenweg waar de limiet 50 km/uur bedraagt. Niet de zwaarste overtredingen en dus kreeg hij twee boetes van 170 euro toegestuurd, maar die betaalde hij niet. Daarom werd hij gedagvaard in de politierechtbank, waar zijn strafblad van negen bladzijden ook politierechter Johan Van Laethem opgevallen was. "Met zo'n strafblad lijkt het me nuttig om eens uit te zoeken hoeveel boetes er in het verleden al betaald werden, alvorens deze zaak verder te zetten", klonk het. De zaak werd daarom uitgesteld tot juni. P., die invalide is, riskeert alleszins een lang rijverbod en een hoge boete. (BKH)