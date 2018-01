Maand rijverbod voor 'doodrijsnelheid' 02u25 0

T. K. moest zich in de Halse politierechtbank verantwoorden nadat hij vorig jaar 130 kilometer per uur gereden had op de Ninoofsesteenweg in Dilbeek. Eerder werd hij voor die overtreding al bij verstek veroordeeld. Zijn advocate haalde aan dat de steenweg in beide richtingen twee rijstroken telt en dat er weinig verkeer was op het ogenblik van de overtreding. Maar dat schoot bij politierechter Johan Van Laethem in het verkeerde keelgat. "Dit bagatelliseren we niet", antwoordde hij. "De Ninoofsesteenweg is een dodenweg, en 130 kilometer per uur op die steenweg is een doodrijsnelheid. Geen enkele zwakke weggebruiker heeft een overlevingskans bij een aanrijding aan die snelheid." T.K. kreeg een boete van 600 euro, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van een maand.





(BKH)