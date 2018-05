Maand lang werken op E40 18 mei 2018

In de ochtend van 4 juni zal een aannemer beginnen met de heraanleg van de pechstrook en de rechterrijstrook van de E40 in Groot-Bijgaarden, in de rijrichting van Gent. De werfzone zal zich uitstrekken van het servicestation in Groot-Bijgaarden tot aan de afrit in Ternat. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht vooral hinder tijdens de avondspits. Tijdens de werken zullen drie versmalde rijstroken beschikbaar zijn. De werken zullen een maand in beslag nemen en dus wellicht begin juli afgerond worden. Van 28 mei tot en met 3 juni worden voorbereidende werken uitgevoerd. Dan zal er wel enkel 's avonds en 's nachts gewerkt worden. (MEN)