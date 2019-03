Maand lang werken in omgeving Roelandsveldstraat Michiel Elinckx

15 maart 2019

17u06 0 Dilbeek Van maandag 18 maart tot en met vrijdag 26 april voert de Watergroep werken uit in de omgeving van de Roelandsveldstraat, de Tennislaan en de Schoolstraat.

Het gaat om voorbereidende werken in het kader van de grondige opknabeurt en rioleringswerken van de Tennislaan en de Roelandsveldstraat. Die werken gaan van start na afloop van het eerste deel van het Masterplan Dilbeekse kern. Vanaf maandag zal er beperkte hinder zijn in de betreffende straten. Er wordt in vijf fases gewerkt, waardoor telkens slechts een beperkte omleiding of een wegversmalling nodig is.