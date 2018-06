Loodsbrand vergt bijna 24 uur bluswerk GARAGE HEREMANS ONTSNAPT NIPT AAN TWEEDE DRAMA IN 8 JAAR TOM VIERENDEELS

02 juni 2018

02u36 0 Dilbeek De brandweer is gisteren urenlang in de weer geweest met het blussen van een loods vol bouwafval, eigendom van sloopbedrijf Manu. Ook de aanpalende Volkswagengarage Heremans deelde in de schade. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten.

De brand aan de Robert Dansaertlaan, net naast het viaduct van de Brusselse Ring, werd rond middernacht opgemerkt. Toen de eerste blusploegen ter plaatse kwamen, ging het al om een uitslaande vuurzee. Er werd dan ook meteen versterking opgeroepen. Volgens de brandweerzone Vlaams-Brabant West was de situatie rond 3.30 uur onder controle, met dank aan hulp van de zones Oost Vlaams-Brabant en Brussel. Er werd zelfs geblust van op de pechstrook van de snelweg.





De firma Manu, gespecialiseerd in afbraakwerken, is al sinds 1999 gevestigd in de loods tussen de garage en de spoorlijn. Het gebouw wordt gebruikt als sorteercentrum voor bouwafval. Volgens de zaakvoerder was er gisteren in de vroege namiddag al zo'n tweehonderd ton puin naar buiten gehaald, zodat het daar verder geblust kon worden. Eenzelfde hoeveelheid puin lag toen nog in de loods, waardoor de brandweer en de Civiele Bescherming tot gisteravond laat aan de slag waren.





Akelige herinnering

Het getroffen gebouw grenst aan Volkswagengarage Heremans. De schrik sloeg manager Patrick Honoré dan ook om het hart, temeer omdat zijn garage in 2010 op diezelfde locatie al helemaal uitbrandde. "We hebben deze keer enorm veel geluk gehad", beseft hij. "Op een bepaald moment bleken onze muren aan de kant van de brandende loods meer dan honderd graden warm te zijn. En aan die kant bevindt zich ook de ruimte waar de gloednieuwe wagens klaargemaakt worden voor we ze laten ophalen door onze klanten. De brandweer heeft ons gevraagd om zoveel mogelijk voertuigen weg te halen. De vrees voor overslag was er, maar gelukkig kon de brandweer dit voorkomen. Ons dak heeft wel brandschade opgelopen en er is waterschade aan de muur. Toch kunnen we onze activiteiten gewoon voortzetten, al zal er hier en daar wel wat herschikt moeten worden. Iedereen die een afspraak had, kon vandaag (gisteren, red.) gewoon langskomen."





De zaakvoerder van Manu had gisteren nog geen overzicht van de schade in zijn bedrijf. Naar de oorzaak blijft het intussen gissen. Het parket Halle-Vilvoorde stuurde een branddeskundige ter plaatse voor verder onderzoek. Uit verschillende hoeken klonk het dat kwaad opzet niet uitgesloten kan worden.