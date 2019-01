Lokale handelaars leveren boodschappen aan huis via Beedrop Michiel Elinckx

14 januari 2019

Dilbeek Dertien Dilbeekse zelfstandigen gaan in zee met online webshop Beedrop.be. Via de site van Beedrop worden de producten voortaan online aangeboden én gratis thuis afgeleverd.

Beedrop is momenteel actief in 79 Vlaamse gemeenten. 13 Dilbeekse handelaars slaan nu de handen in mekaar en vervoegen Beedrop. Het concept is simpel: via de webshop kan je voortaan lokale producten online bestellen en thuis gratis laten afleveren. “Er is een leveringsldag: woensdag”, zegt Werner Decré van Beedrop. “Tot dinsdagavond kunnen klanten alle producten online bestellen. Tegen woensdagnamiddag wordt alles aan huis geleverd. Zo bieden we concurrentie tegen de grote supermarkten, die meer inzetten op hun online webshop.”

Voorlopig dertien handelaars

Voor Dilbeek stappen Hoevewinkel VKV, Hoeve Lemaire, Slagerij/traiteur Hugo & Peggy, Symbiose, Culinaire Finesse, Bakkerij Bossuyt, Brouwerij Angerik, Bakkerij Stijnen, Wijnen Michel, Brouwerij De Troch, De Serre, Keurslager Julien en NeNe Wafels in het project. “Als er andere Dilbeekse handelaars willen meedoen, mogen ze ons altijd contacteren. We proberen verschillende handelaars - van bakkers tot beenhouwers - aan te bieden, zodat de klanten zo veel mogelijk lokale producten kan kiezen. Als we kijken naar de heel snelle evolutie in de sector, is het duidelijk: de toekomst is online. Met Beedrop proberen we iedereen onder één dak te krijgen.” Via www.beedrop.be kan iedereen voortaan shoppen bij Dilbeekse handelaars.