Les Truttes sluit Oosthoek Live af 27 juni 2018

02u34 0 Dilbeek Coverband Les Truttes zal op maandag 8 oktober Oosthoek Live afsluiten. Het evenement blaast dan dertig kaarsjes uit en wil dat met een sfeervolle editie doen.

"Wat deze editie zo speciaal zal maken, wordt wel duidelijk in de komende maanden", zegt organisator Hendrik Desmet. "We zien het alvast groots. We hebben ook heel wat speciale wedstrijden en acties in petto."





Op vrijdag 5 oktober opent Oosthoek Live met enkele gratis optredens en een exotisch terras. Zaterdag is er het traditionele kubb-toernooi en een kinderfuif, daags nadien gevolgd door een jogging en een quiz. Alle activiteiten vinden plaats op het Patattenveld, in het centrum van de gemeente. De laatste dag van het vierdaagse festival valt samen met de jaarmarkt.





(MEN)