Leonel en Julienne vormen gouden paar 08 augustus 2018

02u45 0

Leonel Bogaert (71) en Julienne Goovaerts (71) uit Groot-Bijgaarden zijn 50 jaar getrouwd. Ze leerden elkaar kennen in dancing Europa, langs de baan Mechelen-Vilvoorde. Julienne werkte als administratief bediende. Leonel werkte op het Ministerie van Financiën op de afdeling hypotheken. Leonel speel bij de fanfare van Sint-Agatha-Berchem en Zellik. Hij is voorzitter van VLAMO. Beiden zijn gekend bij de voetbalclub Groot-Bijgaarden, de sportraad en verenigingen in Zellik en Groot-Bijgaarden. Julienne zetelt in het OKRA-bestuur, de seniorenraad en de vzw Sport en Gezondheid. Ze hebben een zoon Frank en kleinzoon Aaron.





(SMH)