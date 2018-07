Leo en Irène zijn gouden koppel 13 juli 2018

Leo Ceuppens (86) en Irène Kohl (83) uit de Hugo Verrieststraat in Groot-Bijgaarden vierden hun gouden bruiloft. Leo had zeemansbenen en voer met de Mercator. Hij trok ook naar Afrika. Hij was schipper op maalboten en loodste boten binnen in de havens van Oostende en Vlissingen.





Irène koos voor een loopbaan in het onderwijs, waar ze in het Atheneum van Koekelberg technische activiteiten onderwees. Ze reisden vaak naar Engeland of Oostenrijk. Samen reden ze regelmatig met de fiets. Irène kookte graag en schreef zelfs de recepten voor de keukens op de boten. Leo werkt graag in de tuin en kweekt zijn groenten. Tijdens het seizoen volgt hij de wielerwedstrijden op tv.





Het koppel geeft een met zoon, Erwin, en de kleinkinderen Stien en Kobe.





(SMH)