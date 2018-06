Leo Coene overleden na slepende ziekte 04 juni 2018

Leo Coene, gekend van onder meer vzw Nidasjtere, is vorige donderdag overleden. Coene zamelde met zijn vereniging geld in voor de strijd tegen kanker - de ziekte waar hij zelf aan leed. Hij reed onder meer de 1.000 kilometer van Kom op Tegen Kanker uit.





Vzw Nidasjtere bracht maar liefst 11 fietsteams aan de start van het evenement. Hij was een gekend gezicht in het Dilbeekse verenigingsleven. De begrafenisceremonie van Coene vindt zaterdag om 11 uur plaats in de Sint-Theresiakerk van Dilbeek. (MEN)