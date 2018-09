Leerlingen ontdekken nieuwbouw 't Keperke 03 september 2018

02u32 0 Dilbeek Hoewel het schooljaar voor de meeste kinderen vandaag pas start, mochten de leerlingen van basisschool 't Keperke zaterdag hun school al gaan verkennen. Het gloednieuwe gebouw werd voorgesteld aan kinderen en ouders.

De gemeente pompte 4,7 miljoen in het nieuwe schoolgebouw. De twee vestigingen van de kleuterschool - in de Kerkstraat en aan Bettendries - worden samengevoegd in een nieuw gebouw aan de Keperenberg. In 2017 begonnen de werken, anderhalf jaar later is de school volledig af. "Het nieuwe schoolgebouw telt acht kleuterklassen", aldus directrice Charlotte Laridaen. "Daarnaast verdwijnen de containerklassen. In de plaats komen vier nieuwe lokalen voor de basisschool."





Eén school

De kleuterafdeling wordt verbonden met de basisschool, die er voor de werken al stond. "Zo willen we er één school van maken", aldus Paridaens. "We willen vooral inspelen op die verbondenheid. Kleuters en personeel komen meteen in de leraarskamers en het secretariaat. Dat maakt het allemaal iets makkelijker." De kinderen maakten zaterdagvoormiddag kennis met de nieuwe accommodaties. Zo mochten ze alle klasjes eens bezoeken en maakten ze kennis met de leerkrachten.





(MEN)