Laatste groenteronde van de streek verdwijnt Veerle De Donder stopt met verkoop groenten en fruit aan huis Wim De Smet

21 december 2018

11u45 4 Dilbeek Morgen gaat Veerle De Donder (43) uit Dilbeek voor de allerlaatste keer met haar groentekar op ronde om groenten aan huis te leveren. De groenteronde van Veerle was een van de laatste in haar soort. “De mensen zijn overdag haast niet meer thuis, dus werd het tijd om te stoppen”, vertelt ze.

Tweeëntwintig jaar aan een stuk reed Veerle De Donder dagelijks met groenten en fruit rond om ze huis-aan-huis te leveren. Voor veel mensen was ze een graag geziene figuur. Bloemkolen, tomaten, ajuinen, aardappelen, sinaasappels, bananen of spruitjes. Noem een stuk fruit of groente op en je kon ervan op aan dat Veerle het in haar charmante winkelwagen had liggen. “Ik heb dit altijd een prachtig beroep gevonden, maar het werd tijd om een nieuwe weg in te slaan”, vertelt ze. “Veel mensen zijn overdag niet meer thuis omdat ze allemaal gaan werken. Ik leverde vooral aan een ouder publiek. Maar veel van die trouwe klanten zijn intussen overleden of zijn verhuisd naar een rusthuis.”

Veerle was niet alleen een groenteverkoopster maar ook een halve sociaal assistente. “Die dagelijkse praatjes waren altijd heel plezant”, vertelt ze. “Ik hielp veel mensen ook met kleine klusjes. De bloemen water geven, de brievenbus leegmaken, de vuilniszakken en het glas buitenzetten… Als ik iemand kon helpen, dan deed ik dat ook.”

Veerle runde de groentehandel samen met haar man Frank Wermoes. Terwijl Veerle de groenteronde deed, stond Frank met groenten op de markten van Asse, Dilbeek en Ternat. Ook het marktkraam wordt opgedoekt. “Het was de vader van Frank die ooit begon met de verkoop van groenten. Toen Frank met school stopte, is hij beginnen te werken bij zijn vader. Uiteindelijk hebben we de zaak overgenomen. We hadden ook winkel in Groot-Bijgaarden, maar die hebben we twee jaar geleden al stopgezet.”

Veerle en Frank zijn nog altijd trots op hun beroep maar het harde werk begon de voorbije jaren steeds zwaarder te wegen. “Dit is een heel mooi en apart leven, maar het is echt wel zware arbeid”, luidt het. “De wekker gaat af om 4.30 uur. Dan gaan we groenten en fruit inkopen en nadien prijzen we onze producten. Rond 9 uur vertrek ik op ronde. Vaak ben ik tot 20 uur op pad. En dan kom ik thuis en moet ik checken of er nog extra bestellingen moeten gebeuren.”

Frank heeft zijn laatste marktdag al achter de rug. Morgen zegt ook Veerle de groenten vaarwel. “Onze zoon heeft een koksdiploma behaald en we gaan samen met hem een restaurant opstarten in Koksijde”, vertelt Veerle. “We hebben er altijd van gedroomd om een eigen horecazaak te hebben. En een droom waarmaken, dat is toch het mooiste wat er bestaat?”