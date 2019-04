Kunstgrasveld FC Schepdaal wordt ingehuldigd (en krijgt de naam van een Gouden Schoen) Michiel Elinckx

17 april 2019

15u52 0 Dilbeek Op zondag 21 april wordt op de terreinen van FC Schepdaal het nieuwe synthetische voetbalveld ‘Sven Kums’ officieel ingehuldigd.

Vorig jaar werden de werken opgestart voor de aanleg van een nieuw kunstgrasveld. Eveneens wordt er rond de site een Finse looppiste van 900 meter aangelegd. De gemeente Dilbeek pompte maar liefst een miljoen euro in het project. De werken zijn nu definitief afgerond, waardoor het bestuur een plechtig inhuldigingsmoment organiseert.

Het synthetische voetbalveld krijgt alvast de naam van Sven Kums, de Gouden Schoen van 2015. Kums is ook ereburger van de gemeente Dilbeek. De festiviteiten starten om 14 uur, met de inhuldiging en enkele speeches. Om 15.30 uur is er een match tussen bekende Vlamingen en bekende Dilbekaren. Onder meer Andy Peelman, Antony Arandia en Mathias Vergels zullen hun voetbalschoenen aantrekken. Om 17.30 uur is er een G-match tussen Boka United en KV Mechelen. Vanaf 19 uur start een Vlaamse muziekavond, met onder meer optredens van Sam Gooris en Yves Segers.