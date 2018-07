Koppel veroordeeld voor diefstallen 31 juli 2018

02u41 0

Een Roemeen is veroordeeld tot 21 maanden cel voor diefstal, oplichting en omkoping. Zijn vrouw kreeg 14 maanden. De twee ontvreemdden op 10 maart twee gsm's in een elektronicawinkel in Dilbeek nadat ze de uitbater hadden afgeleid met een zogenaamde wisseltruc. Het slachtoffer had de diefstal snel door en zete de achtervolging in. De twee sprongen een wagen in, maar konden dankzij een agent in burger in Sint-Agatha-Berchem gevat worden. Daar probeerden ze nog vruchteloos de agent om te kopen door hem 200 euro aan te bieden. Naar eigen zeggen eiste haar ex 1.000 euro. Anders zou hij naaktfoto's van haar openbaar maken. "Daarom zijn we beginnen stelen", klonk het. Uit onderzoek bleek dat ze eerder al geld hadden proberen te stelen uit de kassa van een hondenkapsalon in Oudenaarde. Omdat de winkelbediende zich kranig verweerde, moesten ze toen zonder buit afdruipen.





(WHW)