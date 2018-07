Koppel stal "om verspreiding naaktfoto's te voorkomen" 24 juli 2018

02u27 0 Dilbeek Een Roemeens koppel riskeert achttien maanden cel voor diefstal, oplichting en omkoping.

Op 10 maart stal het duo twee gsm's in een elektronicawinkel in Dilbeek, nadat ze de uitbater afgeleid hadden met een zogenaamde wisseltruc. Maar het slachtoffer ontdekte tijdig wat er aan de hand was, en zette de achtervolging in. De dieven konden hun wagen nog bereiken, maar werden dankzij de hulp van een agent in burger opgepakt in Sint-Agatha-Berchem. Overigens probeerden ze die agent nog om te kopen door hem 200 euro aan te bieden.





Het koppel had wel een originele uitleg voor de feiten. "Mijn ex-vriend dreigde ermee om naaktfoto's van mij op Facebook te plaatsen", aldus de vrouwelijke beklaagde. "Hij eiste 1.000 euro, maar dat geld hadden we niet. Daarom moesten we voor hem diefstallen plegen."





Uit onderzoek bleek dat het koppel eerder al geprobeerd had om geld te stelen uit de kassa van een hondenkapsalon in het Oost-Vlaamse Oudenaarde. Omdat de winkelbediende zich daar kranig verweerde, moesten ze toen zonder buit afdruipen. Uitspraak op 30 juli. (WHW)