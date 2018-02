Konseir speelt Café Konseir 22 februari 2018

Toneelvereniging Konseir speelt in de eerste twee weekends van maart Café Konseir, een aaneenschakeling van sketches, zang, dans en imitaties. "Om de zoveel jaren organiseren we, naast een 'normale' toneelproductie, ook een Café Konseir", zegt voorzitter Katrien Berlanger. "In zo'n productie kan iedereen zijn talent kwijt." Tijdens de pauzes kan er aangeschoven worden aan een uitgebreid kaas- en vleesbuffet. Tickets via konseir@telenet.be.





