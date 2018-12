Komt er eindelijk een herinrichting van Ninoofsesteenweg? AWV stelt studiebureau aan, gemeenten hopen op stroomversnelling Michiel Elinckx

03 december 2018

15u57 0 Dilbeek Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft een studiebureau aangesteld om een volledige herinrichting van de Ninoofsesteenweg te onderzoeken. De N8 zou van Roosdaal tot Dilbeek heringericht worden. De betrokken gemeentebesturen hopen op een doorbraak.

De herinrichting van de Ninoofsesteenweg is een werk van zeer lange adem. Sinds 2004 liggen er plannen op tafel, maar tot nu toe werden ze niet uitgevoerd. Een eerste stuk van de Ninoofsesteenweg, in Roosdaal, is intussen heringericht. Anderhalf jaar lang werd er gewerkt tussen de gemeentegrens met Ninove en het kruispunt van de Omer De Vidtslaan. Het Roosdaalse gemeentebestuur riep op om een volledige herinrichting van de N8 uit te voeren. De andere gemeentebesturen, van Lennik en Dilbeek, zijn voorstander van het plan, maar de bal ligt in het kamp van AWV, die de weg beheert.

Sinds afgelopen zomer onderzoekt een studiebureau de herinrichting van de Ninoofsesteenweg van Roosdaal tot en met de gemeentegrens met Brussel. In totaal zou 14 kilometer weg vernieuwd moeten worden. “In eerste instantie zullen er voorontwerpen opgemaakt worden voor de grote herinrichting”, laat AWV weten. “Er is vandaag nog geen concept voor de toekomstige Ninoofsesteenweg. Wanneer de eerste werken zullen starten, daar bestaat nog geen duidelijkheid over.”

Vernieuwing riolering

De afgelopen jaren is er al heel wat onderzoek uitgevoerd door AWV en andere studiebureaus. Het studiebureau zal de bevindingen van die voorgaande studies analyseren en een voorontwerp opmaken met een aantal concrete doelstellingen rond verkeersveiligheid en de verbetering van de openbare ruimte. “Zo moet er meer ruimte komen voor voetgangers en fietsers. Daarnaast moet de levenskwaliteit langs de steenweg verbeterd worden. De herinrichting zal sluipverkeer op gemeentewegen moeten ontmoedigen. Tot slot is een herinrichting van de gevaarlijke kruispunten een must. De volledige vernieuwing van de riolering onder de Ninoofsesteenweg maakt ook deel uit van de lopende studie. Het studiebureau zal de bestaande riolering onderzoeken en bekijken hoe een nieuw rioleringsstelsel aangelegd kan worden. Vast staat dat er een gescheiden stelsel komt waarin regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. Dat is beter voor het milieu.” De herinrichting van het op- en afrittencomplex van de Brusselse Ring maakt echter geen deel uit van de studie. Dat stuk van de N8 zal heringericht worden door De Werkvernootschap, een organisatie die in opdracht van de Vlaamse Regering grote en complexe mobiliteitsprojecten aanpakt.

Wachtende gemeentebesturen

De gemeentebesturen van Lennik en Dilbeek hopen op beterschap in het dossier van de herinrichting van N8. “Ik hoop dat er terug wat schot in de zaak komt”, zegt Dilbeeks mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur (N-VA). “Want voorlopig gaat het niet vooruit. De betrokken gemeentebesturen zijn een goed half jaar geleden eens samen geroepen om hun wensenlijst op te sommen. Sindsdien hebben we er niets meer van gehoord. Belangrijk voor ons bij een herinrichting is in algemene termen de veiligheid van voetganger en fietser en de doorstroming van het verkeer. Een heraanleg moet een vlotter verkeer bevorderen voor zowel openbaar vervoer als personenwagens. De N8 in Dilbeek is ook niet overal gelijk. Er zijn overgangszones en er zijn de centra van Dilbeek en Schepdaal. Daar zijn andere vragen en daar moet rekening mee gehouden worden.”

Ook Lennikse mobiliteitsschepen Yves De Muylder (CD&V) wil een herinrichting doorduwen. “Ik zit sinds 2004 in de politiek. Toen zijn de gesprekken voor een herinrichting begonnen. Voor de gemeenten is dit een belangrijk dossier, maar de hogere instanties blijven talmen. Daar mag eindelijk verandering in komen.”