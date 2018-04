Kompanen Abdeslam krijgen werkstraf 12 april 2018

Twee mannen die samen met Brahim Abdeslam een woninginbraak pleegden in Dilbeek, werden veroordeeld tot werkstraffen van 150 en 200 uur.





Brahim Abdeslam is de broer van terreurverdachte Salah Abdeslam. Hij stond niet terecht omdat hij zich op 13 november 2015, de dag van de aanslag op de Bataclan in Parijs, opgeblazen had in een restaurant in de Franse hoofdstad. De inbraak pleegde hij enkele maanden eerder, samen met twee kompanen. Ze werden echter betrapt en opgepakt. (WHW)