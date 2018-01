Kerkhof krijgt betere drainage 02u30 0

De begraafplaats in de Bosstraat, waar het grondwater al jaren problemen veroorzaakt, wordt deze week onder handen genomen. Er wordt nu onder meer een beter drainagesysteem aangelegd. Eens dat achter de rug is, worden de rode grindpaden vervangen door gras. Er komen ook enkele bomen bij. In het middenpad zal een printbeton aangelegd worden. (MEN)