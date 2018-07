Kasteelstraat en Spanjebergstraat open voor verkeer 07 juli 2018

De Spanjebergstraat en Kasteelstraat zijn volledig afgewerkt. De handelaars en parkings zijn voortaan weer vlot bereikbaar. Er zijn wel enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd.





Zo geldt er een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in beide straten. De Spanjebergstraat wordt, tussen de Oude Smidsestraat en Berchemstraat, eenrichting naar de Ninoofsesteenweg toe. De toplaag van het asfalt is evenwel nog niet aangebracht, waardoor er een klein hoogteverschil is. De herinrichting van beide straten kadert in het masterplan van de Dilbeekse kern. Die werken hervatten op 31 juli met de start van fase 4: de herinrichting van de Verheydenstraat. (MEN)