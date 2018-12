Kasteel Levenslust staat te koop voor 2,7 miljoen euro Michiel Elinckx

20 december 2018

15u03 0 Dilbeek Het kasteel van Levenslust staat op zoekertjessite Immoweb te koop voor 2,7 miljoen euro. Wat de gevolgen van een verkoop kunnen zijn, is nog koffiedik kijken.

In 2016 stelde Levenslust de plannen voor om hun domein uit te breiden. In eerste instantie wilde de directie een nieuw administratief centrum bouwen, met nog eens 325 wooneenheden voor jongeren. Nu lijkt het erop dat de plannen een nieuwe richting krijgen. Het kasteel van Levenslust, waar momenteel de administratieve dienst werkt, staat te koop voor een slordige 2,7 miljoen euro. Het gebouw, dat volgens immokantoor Cap Sud in 1988 werd gerenoveerd, kan door iedereen gekocht worden. In totaal telt het kasteel 16 kamers en drie verdiepingen. Levenslust is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.