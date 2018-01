Kapitein Ansjovis ligt in de rekken 02u29 0 Foto Mozkito Floris De Smedt met zijn strips van Kapitein Ansjovis. Dilbeek Tekenaar Floris De Smedt (39) maakt met Kapitein Ansjovis zijn debuut in de stripwereld. De eerste twee verhalen van de stripreeks liggen vanaf nu in de rekken van de betere boekhandel. De Smedt is geen onbekende, hij tekende eerder al voor het vermaarde weekblad Spirou.

De Smedt heeft al van kindsbeen af een passie voor strips. Op 6-jarige leeftijd begon hij met de Vlaamse klassiekers, zoals Jommeke en Urbanus. Daarna ontwikkelde hij zijn talent aan de tekentafel. "Op mijn achttiende ging ik naar Sint-Lucas om animatie te studeren", vertelt hij. "Daarna kwam er nog een opleiding beeldverhaal bij. Ik mocht meteen na mijn studies beginnen bij magazine Fakkeltjes. De redactie vroeg me om een mascotte te creëren voor kinderen. Daaruit ontstond Kapitein Ansjovis, een piraat met een obsessie voor schatten."





De Smedt is een van de vaste tekenaars van het Waalse stripblad Spirou. Elke week tekent hij voor meer dan 60.000 lezers. "In Wallonië zijn strips nog erg populair. Kapitein Ansjovis bleek erg populair te zijn, en daarom besloot ik een albumreeks te publiceren. Deze maand verschijnen er twee Nederlandstalige strips. In de toekomst kunnen ze naar het Frans vertaald worden. Maar dat is nog onzeker. Kapitein Ansjovis is geschikt voor alle leeftijden, van 7 tot 77 jaar. Het is voor mij een grote stap. Wie een eigen album uitbrengt, kan iets betekenen in de stripwereld." De strips van Kapitein Ansjovis zijn te verkrijgen via de online sites van de betere boekhandel. (MEN)