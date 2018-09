Kampeerauto's krijgen twee plaatsen 06 september 2018

Op de parking rechtover het gemeentehuis, vlak bij restaurant Baron de Viron, komen twee parkeerplaatsen voor kampeerauto's. Met het oog op het Bruegeljaar 2019 wil het gemeentebestuur een plaats vrijhouden voor toeristen. "Tijdens het Bruegeljaar worden verschillende activiteiten georganiseerd in Dilbeek", zegt schepen van Toerisme Anneleen Van den Houte (N-VA). "Om kampeerwagens een plaats te geven, kozen we voor die parking. Twee kampeerwagens mogen er 48 uur staan. Voor alle duidelijkheid: de bezoekers moeten in de kampeerauto slapen, ze mogen geen tentjes opstellen." Het gemeentebestuur goot de regelgeving in een politiereglement. Aan de parkeerplaatsen komt een parkeerverbod voor de kampeerwagens.





(MEN)