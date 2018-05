Kamiel en Gaby vieren hun diamanten huwelijk 01 juni 2018

Kamiel Meirens (83) en Gaby Jacobs (80) uit de Sportlaan in Dilbeek zijn 60 jaar gehuwd. Ze leerden elkaar kennen op de 'Kermis van Pasen' in een danstent aan de Kouder Taverne in Asse.





Kamiel werkte vanaf zijn 14de bij de gemeente Schaarbeek. Nadien ging hij aan de slag bij Brussel.Net. Gaby was bediende op de facturatiedienst van eetwaren- en confectiebedrijven. Kamiel speelde voetbal en was keeper bij Walfergem-Asse en bij Kapelle, nu BOKA. Thuis verzorgt hij de tuin en de hagen. Gaby kookt graag en werkt met de computer. Ze reisden doorheen heel Europa en genieten van uitstapjes naar zee en de Ardennen. Ze zijn de fiere ouders van Jens en Joke.





(SMH)