Jurgen Vereecken verkozen tot nieuwe Open VLD-afdelingsvoorzitter Michiel Elinckx

04 maart 2019

16u19 0 Dilbeek Jurgen Vereecken is de nieuwe voorzitter van Open VLD Dilbeek. Hij volgt Marc Willen op.

Willen leidde zijn partij gedurende tien jaar. Naast gemeenteraadslid wordt hij nu fractieleider van de liberale partij binnen de gemeenteraad. “Ik heb in de voorbije tien jaar twee campagnes mogen leiden”, aldus Willen. “Persoonlijk ben ik zeer tevreden dat Open VLD Dilbeek opnieuw deel uitmaakt van de meerderheid. We kunnen opnieuw aan de kar trekken in de beleidsvorming. Maar het is ook tijd voor een nieuwe en jonge wind.”

Grote verantwoordelijkheid

De 37-jarige Vereecken is een van de jongste voorzitters in de geschiedenis van Open VLD Dilbeek. Toch kijkt hij met goede moed naar de toekomst. “Leeftijd is maar een theoretisch gegeven”, zegt de nieuwe voorzitter. “Open VLD Dilbeek beschikt over zeer talenvolle politici, gespreid over drie generaties. Als burgerlijk ingenieur hecht ik veel belang aan dossierkennis. Hiervoor kan ik uiteraard rekenen op de ervaren politici die al jaren meedraaien. Open VLD Dilbeek is de grootste partij in Dilbeek. Er rust dan ook een grote verantwoordelijkheid op mijn schouders.” Vereecken was in het verleden als voorzitter van Jong VLD Dilbeek.