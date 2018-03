Julien en Lydia zijn diamanten koppel 23 maart 2018

02u35 0

Julien Vander Elst (84) en Lydia Bormans (82) uit de Kaudenaardedreef in Dilbeek vierden hun diamanten huwelijk. Ze leerden elkaar kennen in de kruidenierswinkel van de mama van Lydia in Brussel. Julien reed met de vrachtwagen en leverde fruit en groenten. De vonk sloeg over in dancing de Ritz in Brussel. Julien liep bij DAC en voetbalde bij Molenbeek. In Brussegem gingen ze van start met hun transportbedrijf Vander Elst en leverden ze bouwmaterialen en mazout. Ze openden ook een taverne-restaurant in Elsene. Na hun pensioen verhuisden ze naar de Ardennen, Elzele en Dilbeek. Het koppel heeft 2 kinderen - Greta en Stephane- en de kleinkinderen Sofie, Eric, Julien, Julie, Yentel, Axel en Cloë. Verder ook de achterkleinkinderen Maxime, Noah, Eliza, Eden en Lex.





(SMH)