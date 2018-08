Jules en Ghislaine zijn 50 jaar getrouwd 01 augustus 2018

02u24 0

Jules Verlie (76) en Ghislaine Van Laethem (72) uit Sint-Martens-Bodegem vierden hun gouden huwelijk. Ze leerden elkaar kennen op de kermis in Kapelle. Jules werkte bij Cartomills in Groot-Bijgaarden, ging een kijkje nemen bij Viangros maar kwam terug bij Cartomills. Ghislaine werkte in een naaiatelier aan de Louisalaan in Brussel. Jules was dertig jaar bestuurslid van de fanfare van Bodegem, de KWB en de Heemkring. Ghislaine trok naar de KVLV of naaide. Ze tuinieren en kweeken hun groenten maar houden ook kippen. Ghislaine was ook onthaalmoeder. Ze zijn de fiere ouders van Geert, Dirk, Kris en Liesbeth.





(SMH)