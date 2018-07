Jozef en Christine vieren hun diamanten huwelijk 13 juli 2018

Jozef Peeters (84) en Christine Meynaert (77) uit de Dennenlaan in Dilbeek vierden hun diamanten huwelijk. De ouders van Christine hadden een café in de buurt van Sint-Guido en haar broers waren bevriend met Jozef die regelmatig de zaak bezocht. Daar begon het liefdesverhaal tussen Jozef en de nog jonge Christine. Christine turnde en houdt van handwerk zoals haken, breien en naaien. Jozef speelde tot zijn 55ste voetbal bij Bon-Air.





Zijn eerste job was in een garage van Volkswagen in Brussel. Nadien werkte hij tot zijn pensioen bij Belgacom. Bij de familie draait alles rond voetbal. Het gezin heeft een zoon, Johnny, scout bij Anderlecht en nu coach en senior scout bij Manchester United. Zoon Rene is trainer van de beloften van Anderlecht, dochter Cantal geeft les in Laken. Er zijn vier kleinzonen: Glenn, Thomas, Gregory en Niels. Hun reizen stonden meestal in het teken van het voetbal maar vliegen deden ze nog nooit.





