Jospop trekt stekker uit organisatie Festival wil financiële problemen vermijden Michiel Elinckx

12 december 2018

22u40 0 Dilbeek Na 26 jaar verdwijnt Jospop van de festivalkalender. Dat laat de organisatie weten. Door onder meer stijgende logistieke kosten en het wegblijven van grote headliners wil Jospop een financiële kater vermijden.

Dat Jospop de stekker uit de organisatie trekt, is een verrassing. Afgelopen zomer leek het muziekfestival, dat vooral populair is bij jongeren, een nieuwe weg ingeslagen. De organisatie weerde dure rockgroepen voor relatief goedkopere dance- en rapartiesten. Daarnaast was er sinds 2017 een nieuwe locatie - de weide langs de Wijngaardstraat.

Financiële problemen

Toch leken de hoogdagen definitief achter de rug. Na lang beraad trekt de organisatie zijn conclusies. “We moeten met veel spijt in het hart meedelen dat Jospop niet langer de zomer zal afsluiten met een knal”, aldus organisator Matthias De Munck. “Om mogelijke financiële problemen te vermijden is dit ons inziens de enige keuze. De voorbije jaren kregen heel wat kleine, lokale festivals het moeilijk te blijven bestaan. Een tendens die ook voor ons helaas voelbaar is. Een weide ombouwen tot een volwaardig festivalterrein kost heel wat geld, een logistieke kost die er jaar na jaar niet minder op wordt. Daarenboven is het boeken van leuke, tot-de-verbeelding-sprekende artiesten niet zo vanzelfsprekend meer als voorheen. Daartegenover staat dat het steeds moeilijker wordt om sponsoring en subsidies te verzilveren.”

Ticketprijzen

De organisatie voerde afgelopen zomer nog een opmerkelijke maatregel door. Ze verlaagde gevoelig de ticketprijzen. Een combiticket kostte slechts 22 euro meer, een dagticket 12 euro. Om de opbrengsten te verhogen, kon de organisatie ticketprijzen naar omhoog duwen, maar dat weigert Jospop. “Het drastisch verhogen van de de prijzen zou soelaas kunnen brengen, maar dit staat lijnrecht tegenover de filosofie waar Jospop steevast garant voor stond, namelijk een betaalbaar festival voor jong en oud.”

Iedereen bedanken

Na Rock Ternat verdwijnt nu een tweede jongerenfestival op enkele jaren tijd. Jospop was vele jaren een vaste waarde op de festivalkalender. Het festival sloot traditioneel de zomer af. Tijdens de hoogdagen kon de organisatie het kruim van de Belgische muziekscene naar Schepdaal halen, zoals The Van Jets, Daan en The Scabs. Jospop stond vooral bekend als het eerste festival voor jongeren. “Bij deze willen wij iedereen van harte bedanken die de voorbije 26 jaar op de een of andere manier betrokken was bij het Jospop-gebeuren, van bezoeker, tot vrijwilliger en sponsor. Merci, jullie waren geweldig.”

Toch nog toekomst?

Toch wordt de deur op een - heel kleine - kier gezet. Enkele bestuursleden wil het festival in de toekomst nieuw leven inblazen. “Het overgrote deel van het bestuur is nog steeds gemotiveerd en wil de handdoek niet in de ring gooien”, zegt De Munck. “Een nieuw format in de verre toekomst behoort tot de mogelijkheden, maar het is nog koffiedik kijken op dat vlak. Jospop zou Jospop niet zijn moesten we de deur niet een klein beetje op een kier laten.”