Jospop kiest voor dance en hip hop MUZIEKFESTIVAL WIL JONGER PUBLIEK AANSPREKEN MICHIEL ELINCKX

20 juni 2018

02u39 0 Dilbeek Het Schepdaalse muziekfestival Jospop zal geen rockgroepen meer op zijn affiche plaatsen. De organisatie mikt op een jong publiek en wil meer hip hop en dance op de weide horen. "Het wordt een belangrijke editie", zegt organisator Matthias De Munck.

Jospop heeft enkele woelige jaren gekend. Door problemen met de zoektocht naar een nieuwe locatie werd in 2016 noodgedwongen een sabbatjaar genomen. Vorig jaar keerde het festival terug, op een gloednieuwe locatie langs de Wijngaardstraat. Tijdens de tweedaagse verwelkomde het festival 8.000 muziekliefhebbers.





"De ticketverkoop was iets minder dan we gehoopt hadden", zegt De Munck. "De opkomst was matig. Een verklaring? De mensen wilden misschien eerst een editie afwachten. Na ons sabbatjaar - waar we wel een kleine versie van Jospop organiseerden - vond niet iedereen de weg naar onze nieuwe weide. Daarbovenop leek het alsof er erg weinig volk was, maar het festivalterrein bleek iets te groot te zijn. Door de nieuwe locatie was het ook voor ons een beetje aftasten. We trekken onze lessen daaruit en kiezen dit jaar voor een kleinere festivalweide. Dat is gezelliger en zorgt voor meer sfeer."





Ook aan de line-up wordt stevig gesleuteld. Vorig jaar pronkten SX, Van Echelpoel en K's Choice nog op de affiche. Dit jaar worden Stikstof, Dj Maro, Kraantje Pappie en Zoey Hasselbank verwacht. Een grote verandering van stijl.





"We willen een jonger publiek aanspreken", aldus De Munck. "Jospop moet het festival zijn waar jongvolwassenen hun eerste festivalervaring beleven. Hip hop en dance zijn bijzonder populair bij die leeftijdscategorie. Daarnaast blijven dertigplussers zeker welkom. Ik ben er zeker van dat ook zij die muziek kunnen smaken."





Verlaagde prijzen

Ook het financiële plaatje speelt een rol bij de beslissing. Rockgroepen vragen gemiddeld meer dan een lokale rapper of dance-act. "Daarom kunnen we de prijzen van de dagtickets verlagen naar respectievelijk 12 euro en 16 euro. Vorig jaar kostte een dagticket meer dan 20 euro. Voor een jong publiek kan dat de doorslag geven. Als je weet dat een gemiddelde Chirofuif 5 euro inkom vraagt, dan overdrijven wij niet. Het staat vast dat de komende editie erg belangrijk wordt. Als het 'nieuwe' concept aanslaat, kunnen we verder bouwen. Vroeger wilden we een breed publiek aanspreken, nu is dat anders. We kiezen voor een bepaalde lijn. Hopelijk slaan de vernieuwingen aan bij het publiek. Wij zijn alleszins tevreden over de huidige line-up. Binnenkort lossen we nog meer namen. Eind augustus zullen we er weer een lap op geven, dat staat vast." Voor meer info en tickets kan je terecht op www.jospop.be. Jospop vindt dit jaar plaats op vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus.