Jospop 2.0 valt in de smaak VOORAL JEUGD APPRECIEERT VERNIEUWDE EDITIE FESTIVAL LOKT 7.000 BEZOEKERS MICHIEL ELINCKX

27 augustus 2018

02u32 0 Dilbeek De vernieuwde editie van Jospop was een succes. Afgelopen weekend mocht de organisatie 7.000 festivalgangers verwelkomen. De programmawijziging, waarbij hip hop en dance een prominente plaats kregen, werd een succes.

Jospop pakte de afgelopen maanden uit met een opvallende affiche. Geen rockgroepen meer, wel hip hop en dance-acts. Volgens de organisatie was het een bewuste keuze. Door meer in te spelen op een genre wil het zich meer richten op twintig- en dertigplussers. De ticketsprijzen namen eveneens een duik. Vrijdag konden muzieliefhebbers al voor 12 euro naar Jospop, zaterdag kostte een ticket 16 euro.





Woodie Smalls

Vrijdag werd het festival op gang getrapt met onder meer dj Hermanos, SLM en Mathy. Een dag later was het de beurt aan de hip hop-artiesten. Bekende rappers, zoals Woodie Smalls en Stikstof, deden de temperatuur op de feestweide stijgen. Publiekslieveling Kraantje Pappie, Zoey Hasselbank en Di Maro mochten het festival gepast afsluiten. Het publiek kon Jospop 2.0 wel smaken. "Dit is mijn eerste festival", zegt de 18-jarige Marie. "Het is erg leuk om groepen zoals Stikstof en Kraantje Pappie live aan het werk te zien. De sfeer op weide en camping is ook fantastisch. Of ik volgend jaar terugkom? Zeer zeker ! Als het van mij afhangt, mogen ze dit elk doen." Naast het gewone podium waren er twee stages. Een podium werd uitgebaat door radiozender Bruzz. Ook werd er een liveprogramma uitgezonden op de wei. Bij de eetstanden was er ook een kleine veranderingen. Jospop werkte samen met enkele lokale handelaars van Schepdaal, die de foodtrucks uitbaatte.





De politie hield een oogje in het zeil aan de uitgangen van het festival. Rond de site was het bezit van alcoholische dranken verboden. Wie toch betrapt werd, moest zijn dranken meteen inleveren bij de politie.





700 kampeerders

De organisatie spreekt van een geslaagde editie. Er waren geen grote opstootjes te melden. "We kunnen enkel maar tevreden zijn", zegt Matthias De Munck van de organisatie. "De camping zat, met 700 kampeerders, bomvol. Voor beide dagen hadden we een goede opkomst. Het kleinere festivalterrein zorgde voor meer gezelligheid en sfeer. Tijdens de optredens was het publiek soms uitermate enthousiast. Hier en daar kunnen we nog veranderingen aanbrengen, maar met deze editie hebben we een basis gelegd voor de komende jaren." Of Jospop voor de volgende edities terug de kaart trekt van hip hop, is nog onzeker. "We gaan het jaar per jaar bekijken. We moeten inspelen op ons publiek. Maar ik sluit niet uit dat we volgend jaar met een gelijkaardige affiche uitpakken. Volgend jaar zijn we terug van de partij, op onze feestweide in de Wijngaardstraat."