Jos en Lucie vieren 60 jaar huwelijk 01 augustus 2018

Jos Libbrecht (86) en Lucie Brixy (83) uit de Zonnekouter in Dilbeek vierden hun diamanten bruiloft. Lucie maakte op het internaat kennis met de zus van Jos en werd tijdens de vakantie uitgenodigd. Sinds haar zestiende is ze het liefje van Jos. Lucie gaf les. Jos startte zijn bedrijf in weeftoestellen en ging na hun verhuis naar Brussel bij de Stib werken. Beiden houden van lezen en werken in de tuin. Lucie kookt graag en Jos werkt op de computer en volgt de sportwedstrijden op TV. Het gezin groeide met de kinderen Yves en Magali en de kleinkinderen Fiona, Romain, Corentin, Clémentine en Maïté.





(SMH)