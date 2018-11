Jongslag zamelt 8.100 euro in voor Rode Neuzen Dag Q-Music zendt ochtendshow uit in Dilbeekse school Michiel Elinckx

27 november 2018

17u49 15 Dilbeek Basisschool Jongslag was vanochtend het decor voor de ochtendshow van radiozender Q-Music. De school zamelde maar liefst 8.100 euro in voor Rode Neuzen Dag - het meeste van alle Vlaams-Brabantse scholen.

Om 6 uur ’s ochtends trok het Q-music-ochtendtrio Sam De Bruyn, Wim Oosterlinck en Heidi Van Tielen met de Rode Neuzen Dag Schoolslag naar basisschool Jongslag. De sporthal werd voor de gelegenheid omgetoverd tot een grote studio. Ondanks het ontiegelijk vroege uur tekenden de leerlingen present om het ochtendprogramma - letterlijk - op de voet te volgen.

Iedereen gelukkig

Vorige maand riep Q-Music alle scholen in Vlaanderen op om zoveel mogelijk acties te organiseren voor Rode Neuzen Dag. Daar hing iets aan vast: de school die gemiddeld per leerling het meeste geld inzamelde, kreeg de radiozender over de vloer op de speelplaats. Voor Vlaams-Brabant trok Jongslag aan het langste eind. Omstreeks 8 uur mocht juf Evi van het vierde leerjaar het bedrag op een originele manier onthullen. In een piñata zat het bedrag verstopt. Na enkele slagen verscheen uiteindelijk een briefje, met daarop het ingezamelde bedrag van 8.123,92 euro. “Als basisschool maken we graag elk jaar opnieuw tijd voor Rode Neuzen Dag”, aldus directrice Gudrun Van de Vondel. “Het past perfect bij onze warme schoolvisie ‘Iedereen gelukkig’. Een utopie, maar belangrijk om ernaar te streven met de kinderen, om hen te leren hoe ze met hun gevoelens moeten omgaan. Jong geleerd is oud gedaan.”

De voorbije maanden leefde de hele schoolgemeenschap mee. De directie bokste 12 uitdagingen in elkaar voor leerkrachten, leerlingen en oudercomité. “Minstens tien uitdagingen moesten tot een goed eind gebracht worden”, zegt Van De Vondel. “Uiteindelijk lukten ze allemaal: 200 pizza’s maken en verkopen, een luchtfoto maken van de hele school als rode neus, 2.000 koekjes bakken en verkopen, een collage maken van 500 foto’s met mensen met een rode neus, zorgen voor een cosy corner op de speelplaats, ... De kleutertjes maakten per klas een groot schilderij op een canvas. De schilderijen werden per opbod verkocht. Daarbovenop trokken alle kinderen van de school de wereld in. Ze verkochten meer dan 1.000 neuzen.”

Vorige week vrijdag maakte het schoolbestuur bekend dat alle uitdagingen geslaagd waren. In een heuse slotshow werd iedereen in de bloemetjes gezet. Dat de basisschool daarbovenop nog eens de ochtendshow van Q-Music over de vloer kreeg, was voor iedereen een verrassing. “De leerlingen van het zesde leerjaar hielden speciaal voor Sam, Wim en Heidi een logeerpartijtje op school. Ze wilden geen seconde missen van de show. Ook kwam iedereen verbazingwekkend vroeg naar de schoolpoort. Het enthousiasme werkte aanstekelijk voor heel onze school. Deze ochtend zullen we nooit vergeten.” Als extra verrassing maakte singer-songwriter Milo Meskens zijn opwachting. Hij speelde voor het aanwezige publiek enkele nummers.

Tijdens de uitzending maakten de presentatoren tijd om een praatje te maken met verschillende leerlingen en gingen ze geen taboe in de weg. Zo kwam het onderwerp ‘pesten op school’ veelvuldig naar voren. Iedereen mocht tot 9 uur zijn zegje doen op de nationale radio.