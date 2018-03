Jongeman dealt om auto te betalen (en moet hem afgeven) 02 maart 2018

De man werd op 7 maart van vorig jaar in Dilbeek tegengehouden omdat hij veel te snel reed. Een minderjarige vriendin van hem die ook in de wagen zat, bleek 25 gram cannabis in haar slip mee te dragen. Prompt nam de jongeman de schuld op zich. Hij bleek al enkele maanden te dealen in de regio van Affligem, Ternat en Ninove. "Om mijn pas gekochte auto te kunnen afbetalen", klonk het tegen de politie. En die wagen werd nu door de rechter verbeurd verklaard. "Hij gebruikte het voertuig om zijn drugs in te verstoppen en te transporteren", klonk te motivering. Voorts kreeg de jongeman nog een werkstraf van 90 uur. Een kompaan van hem kreeg bij verstek acht maanden cel. (WHW)