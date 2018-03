Johan Verminnen opent Vijverfestival 24 maart 2018

02u36 0 Dilbeek Johan Verminnen zal op vrijdag 13 juli het vijftiende Vijverfestival openen.

De 66-jarige zanger is bekend van klassiekers als 'In de Rue des Bouchers', 'k Voel me goed', en 'Mooie dagen'. Het belooft al zeker voor hem een bijzonder optreden te worden. "Sinds hij in 1984 zijn carrière lanceerde in onze gemeente, heeft Dilbeek een bijzondere plaats in zijn hart weten te veroveren", zegt festivalwoordvoerster Ciska De Man. "En dat zijn zijn eigen woorden, niet die van ons." Na Johan Verminnen is het de beurt aan dj-duo Mensch Erger Je Niet. Begin mei zullen de artiesten voor zaterdag 14 juli aangekondigd worden.





(MEN)