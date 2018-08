Jobbeurs in Kart Center 30 augustus 2018

De gemeente Dilbeek organiseert op dinsdag 11 september een jobbeurs in het Brussels Kart Center. Werknemers worden in contact gebracht met werkgevers. Verschillende bedrijven zullen een standje hebben in het center. De jobbeurs zal vooral focussen op bedrijven uit eigen streek. De beurs start om 9.30 uur. Om 16 uur sluiten de deuren. Wie meer info wil, kan contact opnemen via 02/568.00.48 of mailen naar volwassenencampus@dilbeek.be. (MEN)