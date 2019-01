Jeugdraad wil meer fuiflocaties in Dilbeek Incidenten op Winteropenluchtfuif blijven nazinderen Michiel Elinckx

28 januari 2019

17u13 2 Dilbeek Naar aanleiding van de incidenten in JC Castelhof wil de jeugdraad het aantal Dilbeekse fuiflocaties op de agenda zetten. Volgens voorzitter Elio De Bolle is er geen fuifzaal voor grote evenementen. “Voor een gemeente als Dilbeek is dat broodnodig”, aldus De Bolle.

In de nacht van zaterdag op zondag liep de Winteropenluchtfuif van Chiro Bodegem volledig uit de hand. Aan het begin van de avond waren er verschillende vechtpartijen op het middenplein van JC Castelhof. Toen de politie arriveerde, bleek dat er in de zaal te veel mensen waren. Chiro Bodegem had 700 tickets aan de man gebracht, maar in de zaal zaten meer dan 1.000 feestvierders. De lokale politie liet meteen de fuif stopzetten en begeleidde iedereen naar buiten.

Capaciteit van 700 man

Het voorval slaat in als een bom bij de Dilbeekse jeugd. Ook de Dilbeekse jeugdraad steekt niet onder stoelen of banken dat het voorval erg ongelegen komt. “Het is spijtig voor iedereen, maar vooral voor de verenigingen, zoals Chiro Bodegem, die verweesd achterblijven”, zegt jeugdraad-voorzitter Elio De Bolle. “Wat zaterdagnacht gebeurde, was pure chaos. En het voorval zet aan tot nadenken. Is JC Castelhof wel groot genoeg voor zo’n evenementen?” De Dilbeekse jeugdraad stelde, net voor de gemeenteraadsverkiezingen, een enquête op met vragen over de gemeentelijke jeugdwerking. Daaruit bleek dat de jongeren meer fuiflocaties willen. “Wat heb je in Dilbeek”, vraagt De Bolle zich af. “Bitter weinig, voor een gemeente van meer dan 40.000 inwoners. JC Castelhof is een mooie zaal, maar met een capaciteit van 700 mensen te klein. Er wordt ook héél weinig georganiseerd binnen Dilbeek. Per maand is er slechts één evenement, terwijl er vroeger minstens drie tot vier per weekend waren. Het is ook niet meer uitnodigend om iets te organiseren. Grote verenigingen moeten 1.000 bezoekers lokken om uit de kosten geraken. In een kleine fuif, van pakweg 400 man, moeten ze hun energie niet meer steken, want ze geraken niet uit de kosten.”

Privé-partners

De jeugdraad steekt de hand in eigen boezem en erkent dat ze het punt de voorbije zes jaar niet bij het gemeentebestuur brachten. Met het voorval van het voorbije weekend moet daar verandering in komen. “Er moet dringend een locatie komen voor evenementen van meer dan 1.000 man. Of er een nieuwe zaal moet komen? Dat is niet per se nodig. Je kan de handen in elkaar slaan met enkele privépartners, zoals het Brussels Kart Center of zaal Kattenbroek. Er is een mogelijkheid om daar een zaal te huren, maar de kosten lopen meteen op tot 10.000 euro. Dat kan een jeugdbeweging niet neerleggen. Daarom moet de politiek een brug vormen tussen de jeugdbewegingen en de privépartners.”

Sporthallen openstellen?

Nog een oplossing: het openzetten van een sporthal. De Bolle vindt dat een sporthal vooral door sportverenigingen gebruikt moet worden, maar enkele keren per jaar kan daarop een uitzondering komen. “Kijk maar naar de kampioenenviering van Remco Evenepoel in sporthal Caerenbergveld. Misschien is het goed om twee weekends per jaar de Dilbeekse sporthallen voor evenementen open te houden. Dilbeek heeft drie sporthallen, dat betekent 6 weekends. Dat moet toch genoeg zijn voor grotere evenementen?” De Dilbeekse jeugdraad zal alleszins binnenkort het thema op zijn agenda zetten. Daarna wordt het gemeentebestuur aangesproken. “Iedereen moet zijn steentje bijdragen om hier verandering in te brengen. Als er meer fuiflocaties komen, zullen er ook meer evenementen georganiseerd worden. En dat is net broodnodig in Dilbeek”, besluit De Bolle.